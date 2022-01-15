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Kartonpiyer ne demek, TDK'ya göre Kartonpiyer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kartonpiyer kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kartonpiyer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kartonpiyer nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kartonpiyer kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kartonpiyer ne demek, TDK'ya göre Kartonpiyer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kartonpiyer ne demek? Kartonpiyer TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kartonpiyer kelimesi. Peki kartonpiyer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kartonpiyer nedir, kartonpiyer kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KARTONPİYER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kartonpiyer kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kartonpiyer kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kartonpiyer kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çoğunlukla duvar ve tavan ara kesitleriyle tavan göbeklerinde süsleme amacıyla kullanılan sertleştirilmiş alçı

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