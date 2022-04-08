8 Nisan 2022 Cuma günü ilk bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Kasaba Doktoru dizisi merak konusu oldu. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu diziseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Kasaba Doktoru dizisi konusu nedir? Kasaba Doktoru oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

KASABA DOKTORU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kasaba Doktoru’nda babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer (Deniz Can Aktaş) ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan’ın (Ozan Akbaba) şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananlar ele alınacak. Hakan Hoca, Ömer ve idealist doktor Leyla’yı (Hazal Subaşı) bir araya getiren bu kasaba hastanesinde, insanlara yardım etmek için elinden geleni yapan üç doktorun azimli mücadelesi gözler önüne serilecek.

KASABA DOKTORU OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kasaba Doktoru dizisi oyuncuları arasında Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Sinan Albayrak, Barış Yıldız, Özgün Karaman, Sinan Demirer, Tarık Uğur Özenbaş, Barış Yalçın, Özgür Cem Tuğluk, Alptekin Ertürk, Sultan Ulutaş, Fatih Yücebağ ve Vildan Atasever yer alıyor.