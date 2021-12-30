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Kasaba Doktoru Hakan kimdir? Ozan Akbaba kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

Kasaba Doktoru Hakan kimdir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın yeni dizi Kasaba Doktoru'nda Hakan karakterine hayat vermesiyle dikkatleri üzerine çekti. Peki Ozan Akbaba kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

Kasaba Doktoru Hakan kimdir? Ozan Akbaba kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

Yıllardır ATV ekranlarında yayınlanmış olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli olarak izleyiciye kendini sevdiren oyuncu Ozan Akbaba TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi Kasaba Doktorun'da Hakan karakteriyle seyirci karşısına çıkıyor. Peki Kasaba Doktoru Hakan kimdir? Ozan Akbaba kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? İşte detaylar...

OZAN AKBABA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ?

9 Haziran 1982 tarihinde Kars'ta dünyaya gelen Ozan Akbaba, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümünden mezun oldu. 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu, öte yandan film müzikleri de yapıyor.

2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klibinde oynadı. 2015 yılında ATV'de yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırıyor. Ozan Akbaba 2017 yılında Buket Arıkan ile hayatını birleştirdi.

Kasaba Doktoru Hakan kimdir? Ozan Akbaba kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

OZAN AKBABA DİZİLERİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2015 - (İlyas Çakırbeyli)
Güldür Güldür (Şenol)
Poyraz Karayel - 2015 (Taner)
Arka Sokaklar - 2014 (Doktor Veysel)
Kuzey Güney - 2012-2013 (Sümer Tezkan)
Cennetin Sırları - 2011 (Zafer)
Kavak Yelleri - 2007
Kırık Kanatlar - 2005

Kasaba Doktoru Hakan kimdir? Ozan Akbaba kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

Emine Özfalcı
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