Aşkın Tarifi 6. bölüm full, tek parça izle | Aşkın Tarifi son bölüm izleKahraman Babam 6. bölüm full, tek parça izle | Kahraman Babam son bölüm izleCerem isminin anlamı nedir, Cerem ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Yedlin'in menajerinden açıklama! "Galatasaray'da oynamaya odaklandı"Irak'ta hastane yangını! Can kaybı ve yaralı sayısı her saat artıyor! İşte yangından fotoğraflar...Aşhan isminin anlamı nedir, Aşhan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Göle düşen kadın, çocuklarının gözü önünde çırpınarak can verdi!Tüp bebek tedavisi gördüğünü açıklayan Aylin Coşkun'un eşi hakkındaki itirafı şaşırttı! Sevenlerinden dua istedi2021 STS başvuru kılavuzu | STS Tıp 2021 başvuru nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?Ünlü çift neye uğradığını şaşırdı! Bergüzar Korel ve Halit Ergenç tatil yapmak isterken dolandırıldı!
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. ASAYİŞ
  3. Kasap çalışanlarının kavgası cinayetle bitti! Kokuyorsun diyen arkadaşını kalbinden bıçakladı

Kasap çalışanlarının kavgası cinayetle bitti! Kokuyorsun diyen arkadaşını kalbinden bıçakladı

İstanbul Kağıthane'de kasap işçileri arasında çıkan kavgada, kendine kokuyorsun diyen 19 yaşındaki Afganistan uyruklu Morad Nader'e sinirlenen şahıs, elindeki bıçağı arkadaşının kalbine sapladı.

Kasap çalışanlarının kavgası cinayetle bitti! Kokuyorsun diyen arkadaşını kalbinden bıçakladı

İstanbul Kağıthane'de dehşet veren bir olay yaşandı. Kasapta çalışan işçiler arasında çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

ELLERİNDEKİ BIÇAKLARLA ET DOĞRUYORLARDI

Tüyler ürperten cinayet, 8 Temmuz Perşembe günü saat 11.00 sıralarında Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bir sokakta bulunan kasapta yaşandı. Kasap çalışanlarından  19 yaşındaki Afganistan uyruklu Morad Nader, Afgan iş arkadaşları Resul M. ve Ferhat R. ile etleri doğruyordu. Ellerinde bıçak bulunan işçiler arasında koku nedeniyle tartışma çıktı. İddialara göre  Morad Nader yanında çalışan arkadaşı Ferhat R.’ye, “Sen kokuyorsun, diğer tarafta çalış” dedi. Bu sözler üzerine Ferhat R. ile Nader arasında kavga çıktı. Gerilimin yükselmesi ile tartışma kısa sürede büyürken, eline bıçak geçiren Ferhat R., Nader’i kalbinden bıçakladı.

5a8692a261361f2114eb4bb9.jpg

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Kalbine aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Nader'e ilk müdahale iş arkadaşları tarafından yapıldı.  Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürülen genç işçi, hemen ameliyata alındı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan genç hayatını kaybetti.

Dehşet veren cinayet anları ise işyerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Çalışanların et doğradığı görüntülerde, katil zanlısı tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçakladığı ve yaralının işyerinden çıkarıldığı görülüyor.

istanbul-da-korkunc-cinayet-kamerada-kokuyors-2-14263722-o.jpg

KATİL ZANLISI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışanların ifadesine başvurdu. Ferhat R. Kağıthane polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Ferhat R.  “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

istanbul-da-korkunc-cinayet-kamerada-kokuyors-14263722-o.jpg

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT