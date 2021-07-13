Kasap çalışanlarının kavgası cinayetle bitti! Kokuyorsun diyen arkadaşını kalbinden bıçakladı

İstanbul Kağıthane'de dehşet veren bir olay yaşandı. Kasapta çalışan işçiler arasında çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

ELLERİNDEKİ BIÇAKLARLA ET DOĞRUYORLARDI

Tüyler ürperten cinayet, 8 Temmuz Perşembe günü saat 11.00 sıralarında Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bir sokakta bulunan kasapta yaşandı. Kasap çalışanlarından 19 yaşındaki Afganistan uyruklu Morad Nader, Afgan iş arkadaşları Resul M. ve Ferhat R. ile etleri doğruyordu. Ellerinde bıçak bulunan işçiler arasında koku nedeniyle tartışma çıktı. İddialara göre Morad Nader yanında çalışan arkadaşı Ferhat R.’ye, “Sen kokuyorsun, diğer tarafta çalış” dedi. Bu sözler üzerine Ferhat R. ile Nader arasında kavga çıktı. Gerilimin yükselmesi ile tartışma kısa sürede büyürken, eline bıçak geçiren Ferhat R., Nader’i kalbinden bıçakladı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Kalbine aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Nader'e ilk müdahale iş arkadaşları tarafından yapıldı. Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürülen genç işçi, hemen ameliyata alındı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan genç hayatını kaybetti.

Dehşet veren cinayet anları ise işyerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Çalışanların et doğradığı görüntülerde, katil zanlısı tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçakladığı ve yaralının işyerinden çıkarıldığı görülüyor.

KATİL ZANLISI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışanların ifadesine başvurdu. Ferhat R. Kağıthane polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Ferhat R. “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.