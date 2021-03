Kasap Maaşı Ne Kadar? 2021 Kasap Maaşları, İş İlanları

Kasap görev tanımı nedir, Kasap ne iş yapar, Kasap olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kasap mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kasap, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, et ve tavuk ürünlerini temin etme, ürünleri satışa hazırlama ve satışını gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Kasap Maaşı Ne Kadar? 2021 Kasap Maaşları

Kasap maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Kasap maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kasap iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Kasap Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Okur yazar olmanız yeterlidir.

Ne İş Yapar?

Kasap, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Sipariş listesini düzenlemek,

b) Fiyat etiketlerini düzenlemek,

c) Tavuk iade faturalarını düzenlemek,

d) Ürünlerin temizliğini, sağlığa uygunluğunu, yağ-kemik oranlarını ve damga kontrolünü kontrol etmek,

e) Büyükbaş hayvanlarda kesilen karkasın uygunluğunu kontrol etmek,

f) Satın alınacak ürünleri seçmek,

g) Ürünlerin işyerine ulaştırılmasını sağlamak,

h) Et ve tavuk ürünlerinin muhafazasını sağlamak,

i) Çalışma aletlerinin bakımını yapmak,

j) Satışa sunulacak ürünleri depodan çıkartmak,

k) Karkası (gövde) parçalamak ve ana bölümlerine ayırmak,

l) Ana bölümleri müşteri isteğine göre şekillendirmek,

m) Ürünü kemiksiz hale getirmek,

n) Kemiksiz kısımlardan kıyma yapmak,

o) Rosto yapmak,

p) Kuşbaşı, şişlik, kavurmalık, ızgaralık, biftek, pirzola yapmak,

q) Ürün artıklarını değerlendirmek,

r) Et ve tavuk ürünlerinin satışını gerçekleştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar meslek ana gruba aittir.

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar alt ana gruptadır.

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar meslek grubu içerisinde yer alır.

Kasap Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kasap mesleğinin meslek kodu 7511.06 olarak belirlenmiştir

