Kasaplar Odası Başkanı "Kırmızı ete ramazanda zam gelebilir"

Afyonkarahisar Kasaplar ve Sucukçular Odası Başkanı İbrahim Yörük, yaklaşan Ramazan ayı öncesi kırmızı et fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yörük, et fiyatlarının Ramazan ayı öncesi zam görmemesi için sektörün paydaşlarının tümünün adeta büyük bir direnç gösterdiğini dile getirdi.

"VATANDAŞ ET ALAMAYINCA KESİM DE YAPILMIYOR"

Başkan Yörük, "Pandemi döneminde ekonomik koşullardan dolayı vatandaş et alamamakta, doğal olarak talep olmayınca kesim de yapılmamaktadır. Üstelik tüm sektör Ramazan ayı içerisinde et fiyatlarını olması gereken 45-47 TL bandına çekmeye bu kadar direnirken bu tablo acı bir manzaradır. Bu manzaranın vatandaşa bakan yönü yanında üreticiye bakan daha karanlık bir yönü de vardır. Bu durum zincirin ilk halkası olan hayvancılık yapan kesimden başlayarak sırasıyla hayvan alım satımı yapan esnafa oradan et ve et ürünleri sektörü paydaşlarını da vurarak en son vatandaşa sirayet etmektedir. Dana kesim fiyatını Ramazan ayı önünde 45-47 TL hesap ederek yatırım yapan üretici maalesef açıkta bırakılmıştır. Yem fiyatları, diğer girdiler sürekli zamlanırken sokaktaki vatandaşa temas eden et ürünleri imalat sektörü esnafı artık kırmızı alarm vermektedir" dedi.

"EN ÇOK İHMAL EDİLEN SEKTÖR"

Et fiyatlarının zam görmemesi için Katma Değer Vergisi'nde (KDV) sektör adına düzenlemeye gidilmesinin toplumun bütün kesimlerinin yararına olacağına vurgu yapan Başkan Yörük açıklamasını şöyle sürdürdü: "Et ve et ürünleri imalat sektörü ise gıda içerisinde en çok ihmal edilen sektördür. Vatandaşın tüketimini gerçekten arttıracak kampanyalara ve et imalatçılarına yönelik sektör bazlı desteklemelere, vergi avantajlarına ihtiyaç duyulduğu açık olmasına rağmen toptan ette yapılan KDV düzenlemesinin vatandaşa perakende satış için de revize edilerek, tüketilmesi sağlıklı beslenme açısından zorunlu ihtiyaç olan hayvansal proteinin esas kaynağı et ve et ürünleri için KDV'nin perakende satışta da yüzde 1 olarak belirlenmesi sektörün nefes almasına katkı sağlayacaktır."

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı