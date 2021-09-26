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Kasavet ne demek, TDK'ya göre Kasavet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kasavet kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kasavet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kasavet nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kasavet kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kasavet ne demek, TDK'ya göre Kasavet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kasavet ne demek? Kasavet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kasavet kelimesi. Peki kasavet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kasavet nedir, kasavet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Kasavet kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Kasavet kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

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KASAVET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kasavet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kasavet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre kasavet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Üzüntü, tasa, kaygı, sıkıntı

KASAVET KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- kasavet çekmek
- kasavet etmek

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