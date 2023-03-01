Kasey Mcateer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kasey Mcateer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kasey Mcateer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kasey Mcateer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kasey Mcateer 22 Kasım 2001 tarihinde Northampton şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kasey Mcateer Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Two Touch Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Wimbledon futbol takımında oynamaktadır. AFC Wimbledon takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kasey Mcateer'nin AFC Wimbledon ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Kasey Mcateer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kasey Mcateer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kasey Mcateer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kasey Mcateer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Leicester U21

28 Ocak 2022 yılında Forest Green

31 Mayıs 2022 yılında Leicester U21

31 Ocak 2023 yılında AFC Wimbledon

31 Mayıs 2023 yılında Leicester U21

Kasey Mcateer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kasey Mcateer şuan AFC Wimbledon takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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