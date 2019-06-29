Kaşgar şehri günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir? sorusu Kim milyoner olmak ister? de Darülaceze'de yaşlayan yarışmacıya soruldu. Cevabı merak ediliyor. İşte Kaşgar şehrinin olduğu ülke...

Kaşgar şehri günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir?

Kaşgar. Doğu Türkistan’da tarihî bîr şehir.

Tarım havzasının en önemli şehri olan Kâşgar [Çince Kaşi; İslâm kaynaklarında Kâşgar, Kâcgar, Kâşhar] Tarım ırmağının kollarından Kâşgar suyu kıyısında kurulmuştur. Şehrin tarihi Han hanedanına (m.ö. 206-m.s. 220) kadar götürülebilir. O tarihten Tang hanedanına kadar (618-907) Çin kaynaklarında Şule adıyla zikre­dilen Kâşgar, Çinliler’in oturduğu Hançeng (Şule) ve müslümanlann oturduğu Huiçeng (Şufu) denilen iki semtten mey­dana geliyordu.

Taberî’nin naklettiğine göre Kuteybe b. Müslim 96’da (715) Fergana bölgesine kadar ilerlemiş ve Kâşgar’ı 629’dan beri ellerinde tutan Çinliler’den almıştı. Daha önce buranın sahibi olan Karluklar 750’de şehri tekrar ele geçirdi­ler ve bölgede Türk idaresini yeniden kur­dular. Ardından şehre Uygurlar hâkim oldu; 920 civarında Tagan Tegin adlı bir Türk dihkanının idaresindeydi, Kâşgar’-da hüküm süren ilk müslüman Türk hü­kümdarı Karahanlılar’dan Abdülkerim Satuk Buğra Han’dır (ö. 344/955). V. (XI.) yüzyılın başında Karahanlı İlig Han Nasr’ın kardeşi Togan Han Kâşgar hâkimi idi. 405’te (1014) burada basılan bir sikkede ise Abbasî Halifesi Kadir- Billâh ile Kara­hanlı Hükümdarı Yûsuf Kadir Han’ın ad­ları bulunmaktadır. Kâşgar. Karahanlılar zamanında hem siyasî hem kültürel ba­kımdan Tarım havzasının en önemli şeh­riydi. Yûsuf Has Hâcib ünlü eseri Kutad-gu Bilig’i burada yazmıştır. Bölgenin il­mî zihniyetini gösteren ve Türk dili, ede­biyatı ve düşüncesinin gelişme devrine işaret eden Dîvânü Jugâtî’t-Türk’ün mü­ellifi Mahmud da Kâşgarlı idi. V. (XI.) yüz­yılda Ebü’l-Fütûh Abdülgafûr b. Hüseyin el-Almaî bir Kâşgar tarihi yazmış. Cemâl-i Karşî de VIII. (XIV.) yüzyılın başında Mülhakâtü’ş-Şurâh adlı eserini Kâşgar’da kaleme almıştır.