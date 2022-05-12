Kaşıkçı Elması'nın çalındığı iddia edilmişti! Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kaşıkçı: "Turizmi baltalamak için olduğu kanaatindeyiz"

Modacı Barbaros Şansal'ın "Laga luga yapma, Kaşıkçı Elması nerede hesap ver!" paylaşımı yapmasının ardından sosyal medya elmasın çalındığına dair iddialar ortaya atıldı. Kaşıkçı Elması'nın çalındığı iddialarının sosyal medyada gündem olmasının ardından Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman açıklamalarda bulundu. Kocaman, “Turizmi baltalamak için olduğu kanaatindeyiz. Sahtecilik asla söz konusu değildir” dedi.

"HABERLERİN KASITLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

14 Ekim 2019 tarihinden itibaren Topkapı Sarayı’nın Dış Hazine Bölümü’nde sergilenen ve ziyarete açık olan 49 tane elmas ile süslenmiş, 86 karat ağırlığındaki elmasla ilgili sahteciliğin asla söz konusu olmadığını söyledi.

Sosyal medyada ortaya atılan iddialara cevap veren Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman: “Şu anda eserimiz burada sergileniyor. Güvenliğiyle ilgili ya da başka bir konuda speküle edilemez. Haberlerin kasıtlı olduğuna inanıyoruz. Şu dönem özellikle pandemiden sonra her gün 10-15 bin ziyaretçimiz burayı ziyaret ediyor. Pandemiden önceki sayıya ulaştık. Bu dönem bunun gündeme gelmesi biraz da turizmi baltalamak için olduğu kanaatindeyiz” ifadelerine yer verdi.

"SAHTECİLİK ASLA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Kaşıkçı elmasının daha önceden Topkapı Sarayı’ndaki Fatih Köşkü’nde sergilendiğini söyleyen Kocaman, “2014 yılında Fatih Köşkü’ndeki restorasyon ihtiyacından dolayı depoya "6 Eylül 2019 tarihinde Topkapı Sarayı’nın Milli Saraylar İdaresi’ne bağlanmasıyla birlikte ziyaretçilerimizin en fazla sorduğu Topkapı Sarayı Hançeri ile Kaşıkçı Elması'ydı. Bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla hazine bölümü açılıncaya kadar silahların arasında sergilemeyi planladık. Burada sergileniyor” diye konuştu.

Kocaman, elmasın her türlü güvenlik tedbirleri ile muhafaza edildiğini belirterek, "Bu konu daha önce de speküle edilmişti. Daha önceki yönetimler de bu konudaki araştırmalarını tamamlamışlar. Raporlarını ilgili birimlere sunmuşlar. Kamuoyu İle paylaşılmıştır. Sahtecilik asla söz konusu değildir. 32 aydır bu salonda sergileniyor” dedi.