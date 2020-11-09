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  3. Kasım ayının ortasında turistler denize girmeye devam ediyor!

Kasım ayının ortasında turistler denize girmeye devam ediyor!

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Kemer'de yazdan kalma günler yaşanıyor.

Kasım ayının ortasında turistler denize girmeye devam ediyor!

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Kemer'de yazdan kalma günler yaşanıyor. İlçede güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı misafirler denize girdi, sahilde güneşlendi.

Antalya Meteoroloji Bölgesel Tahmin Merkezi yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ilçede hava sıcaklığı 24, deniz suyu sıcaklığı ise 25 derece ölçüldü. Yurdun birçok bölgesinde soğuk hava etkisini göstermeye başlarken, Kemer'de yazdan kalma günler yaşanıyor.

Güneşli ve havayı fırsata çeviren yerli ve yabancı misafirlerin bazıları sahillerde yürüyüş yaptı, bazıları kitap okudu, bazıları da denize girdi. Kimileri sahilde balık tutmanın keyfini yaşarken bazıları da çocuklarıyla parklarda eğlendi.

Kemer'de hala yaz mevsimi tadında bir hava olduğunun altını çizen Başkan Topaloğlu, "Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlarımız ve yabancı misafirlerimiz sahillere koşuyor. Güneşli havanın tadını çıkarıyorlar. Kemer'e bu yıl temmuz ayından bu yana yaklaşık 1 milyon misafir geldi. Pandemiye rağmen bu kadar misafirin gelmesi bizleri mutlu etti. Biz pandemiye karşı tüm tedbirlerimizi almıştık ve almaya devam ediyoruz. Güzel havalar etkisini devam ettirirken herkesi Kemer'e bekliyoruz" diye konuştu.

Kasım ayının ortasında turistler denize girmeye devam ediyor!

Kasım ayının ortasında turistler denize girmeye devam ediyor!

Kasım ayının ortasında turistler denize girmeye devam ediyor!



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