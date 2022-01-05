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Kasım isminin anlamı nedir, Kasım ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Kasım isminin anlamı; Yılın on birinci ayı, son teşrin, teşrinisani anlamına gelmektedir. Bu içeriğimizde Kasım isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Kasım isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Kasım isminin anlamı nedir, Kasım ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Kasım isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Kasım ismi ne demek, Kasım ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Kasım isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Kasım İsminin anlamı nedir? TDK Kasım anlamı:

Yılın on birinci ayı, son teşrin, teşrinisani anlamına gelmektedir.

Kasım İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da geçmemektedir.

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Kasım isminin kökeni: 

Kasım ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Kasım ismini kullanan 33.228 kişi bulunmaktadır.

Kasım isminin cinsiyeti: 

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Kasım isminin rengi:

Bordo 

Kasım ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Kasım isminin Harf Analizi Nedir ?

Kasım ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.
K : Kariyerli
A : Öncü, lider, mantıklı
S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen
I : Duygusal, sezgisel, sanatçı
M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Kasım isminin Numerolojisi Kaçtır?

Kasım ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.
K : 14
A : 1
S : 22
I : 11
M : 16
= 64 – Kasım İsminin Numeroloji Toplamı 64’dir.

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Kasım isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Kasım ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Kasım isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.
K: 2   A: 1   S: 1   I: 9   M: 4 = 17
1 +  7 = 8 Kader sayısıdır

Kasım isminin 8 kader sayısına göre kişilik özellikleri

8 – Takım çalışmasına yatkın, kararlı ve sonuca odaklı bir kişiliğe sahip olması ona organizasyon kurmada ve yöneticilik yeteneklerinin gelişmesinde büyük katkı sağlar. Maddi ve manevi yönden güçlü olması ona istediklerini elde etme bakımından kolaylıklar sağlar. Karşısındakine önem vermediği gibi yoluna çıkan engelleri ortadan kaldırma hususunda hiç düşünmeden karar verir.

 

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Oğuz Büber
Trend Haberler Editörü
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