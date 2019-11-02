KASIMDA BESLENME AŞKTIR

Kasım ayında son baharın etkileriyle birlikte soğuk algınlığından gribe, saç dökülmesinden alerjik reaksiyonlar gibi birçok hastalıklarda artış görülmektedir. Bu hastalıklara karşı kendimizi severek aşk ile beslenerek vücudumuzu korumaya almalıyız..

GRİP VE SOĞUK ALGINLIĞI

Ani ısı değişiklikleri halsizlik, baş ağrısı ve yorgunluğa neden olur. Bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açan bu sorunlar; grip soğuk algınlığı, bronşit gibi pek çok hastalığı da beraberinde getiriyor. Sağlıklı kalabilmenin temeline dengeli ve yeterli beslenme yer alıyor.

Hastalıklara karşı yoğurt ve kefir

Yoğurt prebiyotik, kefir ise probiyotik olarak tanımlanmaktadır. Bunlar vitaminlerin emilimini artırarak hastalıklara karşı koruyucu bir etki sağlar.

Yoğurt içerdiği laktik asit ile mikroplara karşı kalkan etkisi gösterir ve savunma sisteminin gelişmesine katkı sağlar.

Faydası da kokusu kadar etkili

Sarımsağın yapısında bol miktarda su, fruktoz içeren karbonhidratlar, kükürt bileşikleri, protein, lif ve serbest amino asitler bulunur. Sarımsak ayrıca yüksek miktarda saponin, fosfor, potasyum, kükürt, çinko, orta miktarda selenyum, A ve C vitaminleri ile az miktarda da kalsiyum, magnezyum, sodyum, demir, manganez ve B kompleks vitaminlerini içerir. Bağışıklık sisteminin baskılanmasını önler.

Güçlü bağışıklık sistemi için fındık, ceviz, balık

Omega 3 yağ asitlerini içeren balık, balık yağı, fındık ve ceviz ile omega 9 içerikli zeytinyağı, fındık yağı gibi sıvı yağlar bağışıklık sistemini olumlu etkiler.

Enfeksiyona karşı çinko

Çinko eksikliği enfeksiyonlara karşı zayıflığı da beraberinde getirmektedir. Çinko kaynakları kırmızı et ve kabuklu deniz ürünleri ile karaciğer gibi hayvansal kaynaklı besinler, fındık, ceviz, fıstık gibi kuruyemişler, süt, peynir ve kuru baklagillerdir.

Turunçgiller

Greyfurt, portakal, limon, mandalina gibi besinler C vitamini deposudur. Aynı zamanda antioksidan özelliği de olan bu besinleri tam mevsimi olan sonbahar ve kış aylarında tüketmek grip ve soğuk algınlığından koruma etkisine sahiptir.

Nar

İçeriğindeki “antosiyanin” adlı bileşen sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren nar, gribe karşı korunmada etkili bir besin olarak öne çıkıyor.

Zencefil:

İçeriğinde doğal olarak bulunan “gingerol” maddesi sayesinde bağışıklığı kuvvetlendirerek her türlü enfeksiyonu uzak tutmaya yardımcı oluyor.

Su:

Vücudumuzda bulunan toksinlerin ve mikropların hızlıca dışarı atılabilmesi için bol miktarda su tüketmek önemlidir. Özellikle griple beraber ortaya çıkabilecek yüksek ateş ve ishal gibi durumlarda oluşabilecek sıvı kayıplarının önüne geçmek için günde 10-12 bardak su içilmesi önem taşıyor.

SAÇ DÖKÜLMELERİ

Saç sağlığınız için sadece protein almanız yeterli değil. Bunun yanında saç ve saç derisi sağlığına katkısı olan diğer besinler demir, biotin, çinko, selenyum, bakır ve magnezyumla A, B6, C, D, E vitaminleri ihmal edilmemelidir.

YOĞURT

B5 vitamini olarak adlandırılan, pantotenik asit içeriyor. Bu vitamin sayesinde saç incelmesi ve saç dökülmesi problemlerini önlüyor.

SOMON

Sağlıklı omega-3 yağ asitlerinden zengin bir balık. Omega 3 sayesinde saçlar daha parlak ve canlı görünüyor.

YUMURTA

Vücutta biyotin eksikliği saç kırılmalarına sebep oluyor ve saç derisinde kepeklenme yapıyor. Yumurtada yüksek miktarda biyotin bulunuyor.

Yumurta aynı zamanda en iyi protein kaynağıdır. Bu sayede protein yapıda olan saçı besliyor.

YULAF

Yulaf, saçın büyümesini hızlandıran, kalın ve sağlıklı hale gelmesini sağlayan demir, lif, çinko, omega-3 yağ asitleri ve çoklu doymamış yağ asitleri bakımından zengin bir besindir.

TARÇIN

Vücutta kan dolaşımını artırması sayesinde saç köklerine oksijen ve besin taşınmasına katkıda bulunuyor. Bu etkisiyle saç köklerini güçlendiriyor ve bakım yapıyor.

ISPANAK

A vitamini, demir, beta karoten, folat ve C vitamini içeriyor. Bu mineraller saç ve saç derisi için çok önemli. Saçları nemlendiriyor ve güçlendiriyor.

Vücutta demir eksikliği saç dökülmesinin başlıca nedenini oluşturuyor. Ispanak demir içeriği zengin bir besindir.

MERCİMEK

Protein, demir, çinko ve biyotin içeren mercimekte bol miktarda folik asit de bulunuyor. Folik asit, cilt ve saç derisinde kırmızı kan hücrelerinin yapısını besliyor. Saç derisinin oksijene doymasını sağlıyor.

KURUYEMİŞ

E vitamini, selenyum ve çinkodan zengin besindir. Bu mineraller sayesinde saç yapısını güçlendiriyorlar. Kaju, içerdiği yüksek biyotin ile saçın sağlıklı uzamasını sağlıyor. Ceviz de içerdiği elastin sayesinde saç kırılmalarını engelliyor.

HAVUÇ

Beta karoten, yani A vitamini yönünden zengin bir besin. Vücut tarafından sebum yapmak için A vitamini gerekiyor. Sebum tüylerimizin oluşturduğu yağlı bir madde ve sağlıklı bir kafa derisi için doğal bir bakım sağlıyor.

MANDALİNA

C vitamini içeriği sayesinde, saç tellerini besleyekılcal damarları güçlendiren kolajen üretimine yardımcı oluyor.