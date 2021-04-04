Kasımpaşa, Beşiktaş Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Kasımpaşa, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Kasımpaşa, Beşiktaş ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Kasımpaşa ve Beşiktaş mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 32. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Beşiktaş ile 04.04.2021 19:00'da karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Kasımpaşa, Beşiktaş Maç Sonucu Ne Oldu?
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Kasımpaşa, Beşiktaş maç sonucu:
|Kasımpaşa
|Beşiktaş
|1
|0
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Kasımpaşa, Beşiktaş maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
04.04.2021 19:00
Kasımpaşa Beşiktaş Maçının Hakemleri
Halil Umut Meler(hakem), Mustafa Emre Eyisoy(1. Yardımcı Hakem), Cevdet Kömürcüoğlu(2. Yardımcı Hakem), Yasin Kol(dördüncü Hakem), Mete Kalkavan(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)
Kasımpaşa
Kasımpaşa İlk 11
33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 3. Oussama Hadadı, 32. Derrıck Luckassen, 6. Loret Sadıku, 10. Harıs Hajradınovıc, 21. Kevın Varga, 13. Dusko Tosıc, 14. Gılbert Koomson, 35. Aytaç Kara, 92. Isaac Kıese Thelın, 94. Florent Hadergjonaj
Yedekler
1. Ramazan Köse, 4. Danıel Noel Drınkwater, 7. Anıl Koç, 9. Bangaly Fode Koıta, 18. Evren Eren Elmalı, 5. Tarkan Serbest, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 26. Krıstıjan Bıstrovıc, 34. Doğucan Haspolat, 25. Tomas Brecka
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Beşiktaş İlk 11
30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 5. Josef De Souza Dıas, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 13. Atıba Hutchınson, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 20. Necip Uysal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 22. Adem Ljajıc, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda
Yedekler
61. Emre Bilgin, 97. Utku Yuvakuran, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 10. Oğuzhan Özyakup, 28. Bilal Ceylan, 33. Rıdvan Yılmaz, 46. Serdar Saatçı, 70. Gökhan Töre
Teknik Sorumlu
Ali Rıza Sergen Yalçın
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Süper Lig 32. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|30
|20
|4
|6
|63
|31
|64
|32
|2
|Galatasaray
|31
|19
|4
|8
|61
|30
|61
|31
|3
|Fenerbahçe
|30
|18
|5
|7
|54
|31
|59
|23
|4
|Trabzonspor
|31
|16
|8
|7
|39
|30
|56
|9
|5
|Alanyaspor
|31
|14
|7
|10
|49
|31
|49
|18
|6
|Hatayspor
|30
|14
|7
|9
|51
|36
|49
|15
|7
|Gaziantep FK
|30
|12
|11
|7
|44
|34
|47
|10
|8
|Fatih Karagümrük
|31
|12
|9
|10
|46
|38
|45
|8
|9
|Sivasspor
|30
|9
|14
|7
|37
|35
|41
|2
|10
|Göztepe
|31
|10
|10
|11
|44
|42
|40
|2
|11
|Konyaspor
|30
|10
|9
|11
|37
|36
|39
|1
|12
|Antalyaspor
|31
|8
|15
|8
|29
|37
|39
|-8
|13
|Çaykur Rizespor
|30
|8
|11
|11
|36
|47
|35
|-11
|14
|Kasımpaşa
|31
|9
|7
|15
|34
|47
|34
|-13
|15
|Başakşehir FK
|31
|8
|9
|14
|35
|49
|33
|-14
|16
|Yeni Malatyaspor
|30
|7
|11
|12
|38
|44
|32
|-6
|17
|MKE Ankaragücü
|30
|9
|5
|16
|36
|49
|32
|-13
|18
|Kayserispor
|30
|8
|8
|14
|23
|39
|32
|-16
|19
|Gençlerbirliği
|30
|8
|6
|16
|28
|52
|30
|-24
|20
|BB Erzurumspor
|31
|6
|9
|16
|29
|51
|27
|-22
|21
|Denizlispor
|29
|6
|7
|16
|26
|50
|25
|-24
Süper Lig 32. hafta Fikstür sonuçları
|03.04.2021
|Kayserispor
|1-1
|Göztepe
|03.04.2021
|Hatayspor
|3-0
|Galatasaray
|03.04.2021
|Çaykur Rizespor
|0-0
|Fatih Karagümrük
|03.04.2021
|Sivasspor
|0-0
|Trabzonspor
|04.04.2021
|BB Erzurumspor
|1-2
|Konyaspor
|04.04.2021
|Kasımpaşa
|1-0
|Beşiktaş
|04.04.2021
|Başakşehir FK
|3-1
|Yeni Malatyaspor
|04.04.2021
|Alanyaspor
|1-2
|Gençlerbirliği
|04.04.2021
|MKE Ankaragücü
|1-0
|Antalyaspor
|05.04.2021
|Fenerbahçe
|Denizlispor
KAYNAK:TFF