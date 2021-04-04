Kasımpaşa, Beşiktaş Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Kasımpaşa, Beşiktaş ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Kasımpaşa ve Beşiktaş mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 32. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Beşiktaş ile 04.04.2021 19:00'da karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Kasımpaşa, Beşiktaş Maç Sonucu Ne Oldu? Kasımpaşa - Beşiktaş Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Kasımpaşa, Beşiktaş maç sonucu: Kasımpaşa Beşiktaş 1 0 Kasımpaşa Beşiktaş Maçının Özeti İçin Tıklayın Kasımpaşa, Beşiktaş maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

04.04.2021 19:00

Kasımpaşa Beşiktaş Maçının Hakemleri

Halil Umut Meler(hakem), Mustafa Emre Eyisoy(1. Yardımcı Hakem), Cevdet Kömürcüoğlu(2. Yardımcı Hakem), Yasin Kol(dördüncü Hakem), Mete Kalkavan(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)

Kasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 3. Oussama Hadadı, 32. Derrıck Luckassen, 6. Loret Sadıku, 10. Harıs Hajradınovıc, 21. Kevın Varga, 13. Dusko Tosıc, 14. Gılbert Koomson, 35. Aytaç Kara, 92. Isaac Kıese Thelın, 94. Florent Hadergjonaj

Yedekler

1. Ramazan Köse, 4. Danıel Noel Drınkwater, 7. Anıl Koç, 9. Bangaly Fode Koıta, 18. Evren Eren Elmalı, 5. Tarkan Serbest, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 26. Krıstıjan Bıstrovıc, 34. Doğucan Haspolat, 25. Tomas Brecka

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Beşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 5. Josef De Souza Dıas, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 13. Atıba Hutchınson, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 20. Necip Uysal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 22. Adem Ljajıc, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda

Yedekler

61. Emre Bilgin, 97. Utku Yuvakuran, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 10. Oğuzhan Özyakup, 28. Bilal Ceylan, 33. Rıdvan Yılmaz, 46. Serdar Saatçı, 70. Gökhan Töre

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 32. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 30 20 4 6 63 31 64 32 2 Galatasaray 31 19 4 8 61 30 61 31 3 Fenerbahçe 30 18 5 7 54 31 59 23 4 Trabzonspor 31 16 8 7 39 30 56 9 5 Alanyaspor 31 14 7 10 49 31 49 18 6 Hatayspor 30 14 7 9 51 36 49 15 7 Gaziantep FK 30 12 11 7 44 34 47 10 8 Fatih Karagümrük 31 12 9 10 46 38 45 8 9 Sivasspor 30 9 14 7 37 35 41 2 10 Göztepe 31 10 10 11 44 42 40 2 11 Konyaspor 30 10 9 11 37 36 39 1 12 Antalyaspor 31 8 15 8 29 37 39 -8 13 Çaykur Rizespor 30 8 11 11 36 47 35 -11 14 Kasımpaşa 31 9 7 15 34 47 34 -13 15 Başakşehir FK 31 8 9 14 35 49 33 -14 16 Yeni Malatyaspor 30 7 11 12 38 44 32 -6 17 MKE Ankaragücü 30 9 5 16 36 49 32 -13 18 Kayserispor 30 8 8 14 23 39 32 -16 19 Gençlerbirliği 30 8 6 16 28 52 30 -24 20 BB Erzurumspor 31 6 9 16 29 51 27 -22 21 Denizlispor 29 6 7 16 26 50 25 -24

Süper Lig 32. hafta Fikstür sonuçları

03.04.2021 Kayserispor 1-1 Göztepe 03.04.2021 Hatayspor 3-0 Galatasaray 03.04.2021 Çaykur Rizespor 0-0 Fatih Karagümrük 03.04.2021 Sivasspor 0-0 Trabzonspor 04.04.2021 BB Erzurumspor 1-2 Konyaspor 04.04.2021 Kasımpaşa 1-0 Beşiktaş 04.04.2021 Başakşehir FK 3-1 Yeni Malatyaspor 04.04.2021 Alanyaspor 1-2 Gençlerbirliği 04.04.2021 MKE Ankaragücü 1-0 Antalyaspor 05.04.2021 Fenerbahçe Denizlispor

KAYNAK:TFF