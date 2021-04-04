Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan MHK'ya çağrı!Paskalya bayramı nedir, ne zaman, hangi ülkelerde kutlanır? Paskalya tatili kaç gün sürer 2021?Aydeniz Et Balıkesirspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuKasımpaşa, Beşiktaş Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuSon dakika | Skandal bildiriye üniversitelerden art arda tepkiler!Kasımpaşa 1 - 0 Beşiktaş | MAÇ SONUCU4 Nisan 2021 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Son dakika | Emekli amirallerin yayınladığı bildiriye soruşturma açıldıSosyal medyada tepki çeken görüntü! Göç eden leylekleri tüfekle vurarak öldürdüler5 Nisan Pazartesi su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU-İSU kesinti
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Kasımpaşa, Beşiktaş Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Kasımpaşa, Beşiktaş Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Kasımpaşa, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kasımpaşa, Beşiktaş Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Kasımpaşa, Beşiktaş ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Kasımpaşa ve Beşiktaş mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 32. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Beşiktaş ile 04.04.2021 19:00'da karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Kasımpaşa, Beşiktaş Maç Sonucu Ne Oldu?

Kasımpaşa - Beşiktaş Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Kasımpaşa, Beşiktaş maç sonucu:

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ
Kasımpaşa Beşiktaş
1 0

Kasımpaşa Beşiktaş Maçının Özeti İçin Tıklayın

Kasımpaşa, Beşiktaş maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

04.04.2021 19:00

Kasımpaşa Beşiktaş Maçının Hakemleri

Halil Umut Meler(hakem), Mustafa Emre Eyisoy(1. Yardımcı Hakem), Cevdet Kömürcüoğlu(2. Yardımcı Hakem), Yasin Kol(dördüncü Hakem), Mete Kalkavan(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)

KASIMPAŞAKasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 3. Oussama Hadadı, 32. Derrıck Luckassen, 6. Loret Sadıku, 10. Harıs Hajradınovıc, 21. Kevın Varga, 13. Dusko Tosıc, 14. Gılbert Koomson, 35. Aytaç Kara, 92. Isaac Kıese Thelın, 94. Florent Hadergjonaj

Yedekler

1. Ramazan Köse, 4. Danıel Noel Drınkwater, 7. Anıl Koç, 9. Bangaly Fode Koıta, 18. Evren Eren Elmalı, 5. Tarkan Serbest, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 26. Krıstıjan Bıstrovıc, 34. Doğucan Haspolat, 25. Tomas Brecka

Teknik Sorumlu

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

BEŞİKTAŞBeşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 5. Josef De Souza Dıas, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 13. Atıba Hutchınson, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 20. Necip Uysal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 22. Adem Ljajıc, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda

Yedekler

61. Emre Bilgin, 97. Utku Yuvakuran, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 10. Oğuzhan Özyakup, 28. Bilal Ceylan, 33. Rıdvan Yılmaz, 46. Serdar Saatçı, 70. Gökhan Töre

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 32. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş30204663316432
2Galatasaray31194861306131
3Fenerbahçe30185754315923
4Trabzonspor3116873930569
5Alanyaspor311471049314918
6Hatayspor30147951364915
7Gaziantep FK301211744344710
8Fatih Karagümrük31129104638458
9Sivasspor3091473735412
10Göztepe311010114442402
11Konyaspor30109113736391
12Antalyaspor318158293739-8
13Çaykur Rizespor3081111364735-11
14Kasımpaşa319715344734-13
15Başakşehir FK318914354933-14
16Yeni Malatyaspor3071112384432-6
17MKE Ankaragücü309516364932-13
18Kayserispor308814233932-16
19Gençlerbirliği308616285230-24
20BB Erzurumspor316916295127-22
21Denizlispor296716265025-24

Süper Lig 32. hafta Fikstür sonuçları

03.04.2021Kayserispor1-1Göztepe
03.04.2021Hatayspor3-0Galatasaray
03.04.2021Çaykur Rizespor0-0Fatih Karagümrük
03.04.2021Sivasspor0-0Trabzonspor
04.04.2021BB Erzurumspor1-2Konyaspor
04.04.2021Kasımpaşa1-0Beşiktaş
04.04.2021Başakşehir FK3-1Yeni Malatyaspor
04.04.2021Alanyaspor1-2Gençlerbirliği
04.04.2021MKE Ankaragücü1-0Antalyaspor
05.04.2021Fenerbahçe Denizlispor

KAYNAK:TFF 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT