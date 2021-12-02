Süper Lig'de her geçen hafta heyecan artarken yeni hafta maçları da başlıyor. Bu kapsamda ligin 15. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı 3 Aralık 2021 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ KİM?

Kasımpaşa - Beşiktaş maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Ok yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Bahattin Şimşek görev alacak.