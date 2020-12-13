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  3. Kasımpaşa teknik direktörü Fuat Çapa’nın koronavirüs testi pozitif çıktı!

Kasımpaşa teknik direktörü Fuat Çapa’nın koronavirüs testi pozitif çıktı!

Lacivert-beyazlı takımda, teknik direktör Fuat Çapa’nın Kovid-19 testinin sonucu pozitif çıktığı açıklandı.

Kasımpaşa teknik direktörü Fuat Çapa’nın koronavirüs testi pozitif çıktı!

Kasımpaşa Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş olarak futbolcularımız, teknik heyetimiz ve destek ekibimize her hafta rutin olarak uyguladığımız Covid-19 PCR testleri neticesinde teknik direktörümüz Fuat Çapa’da pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan Çapa’nın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır. Teknik direktörümüz Fuat Çapa’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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