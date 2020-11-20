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  3. Kasımpaşa'da 7 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı!

Kasımpaşa'da 7 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, resmi hesaplarından yaptığı paylaşım ile 7 oyuncusunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kasımpaşa'da 7 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, toplam 7 futbolcusunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. 

Kulübün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş olarak futbolcularımız, teknik heyetimiz ve destek ekibimize her hafta rutin uyguladığımız COVID-19 PCR testlerinin neticesinde, 5 oyuncumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Ayrıca milli maçlar nedeniyle ülkelerinin milli takım kampında bulunmuş 2 oyuncumuz olmak üzere toplam 7 oyuncumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan oyuncularımızın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Kasımpaşa, Süper Lig'de 9. hafta maçında Pazar günü Konyaspor'a konuk olacak. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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