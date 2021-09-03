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  3. Kasımpaşa'da can pazarı! Ticari araç otobüs durağına daldı: 1 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı

Kasımpaşa'da can pazarı! Ticari araç otobüs durağına daldı: 1 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı

İstanbul Kasımpaşa'da hafif ticari aracın otobüs bekleyen yolculara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 7 kişi ise yaralandı.

Kasımpaşa'da can pazarı! Ticari araç otobüs durağına daldı: 1 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, Beyoğlu ilçesi Kasımpaş aDereboyu Caddesi'nde saat 10.10 sularında meydana geldi. Sürücü E.G.'nin yönetimindeki hafif ticari araç durakta otobüs bekleyen yolcuların arasına daldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ekibi ve itfaiye sevk edildi.

Kasımpaşa'da ticari araç otobüs durağına daldı: 1 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Suzan Metin tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kasımpaşa'da ticari araç otobüs durağına daldı: 1 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı

3 YARALININ DURUMU AĞIR

Diğer yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken araç sürücüsü 

GÖZALTINA ALINDI

 E.G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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