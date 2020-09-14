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Kasımpaşa'nın yeni sezon formaları ne kadar? Kasımpaşa 2020-2021 sezonu formaları kaç TL?

Süper Lig'in tecrübeli ekibi Kasımpaşa, 2020-2021 sezonunda giyeceği formaları tanıttı. Taraftarlardan oldukça beğeni alan Kasımpaşa'nın yeni sezon formalar ne kadar? Detaylar haberimizde...

Kasımpaşa'nın yeni sezon formaları ne kadar? Kasımpaşa 2020-2021 sezonu formaları kaç TL?

Kasımpaşa, yeni sezonda giyeceği formaları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tanıttı.

Lacivert-beyazlılar, sosyal medya hesabından, #BizePaşalıDerler etiketiyle, "Bu gücü sırtında hisset! 2020-2021 yeni sezon formalarımız" başlığı altında yaptığı paylaşımla 2020-2021 sezonu formalarını futbolseverlerin beğenisine sundu. Taraftarların oldukça beğendiği formalar, Sportive mağazalarında satışa sunuldu. 4 adet farklı formanın tanıtıldığı paylaşımda, fiyatlar 250 TL ve 200 TL arasında değişiyor. 

KASIMPAŞA'NIN YENİ SEZON FORMALARI NE KADAR?

4 adet yeni forma satışa çıkaran Kasımpaşa, formalarını farklı fiyatlandırmalar ile taraftarın beğenisine sundu. 

Lacivert forma: 209,90 TL

Kasımpaşa'nın yeni sezon formaları ne kadar? Kasımpaşa 2020-2021 sezonu formaları kaç TL?

Kırmızı forma: 249,90 TL

Kasımpaşa'nın yeni sezon formaları ne kadar? Kasımpaşa 2020-2021 sezonu formaları kaç TL?

Çizgili forma: 199,90 TL

Kasımpaşa'nın yeni sezon formaları ne kadar? Kasımpaşa 2020-2021 sezonu formaları kaç TL?

Beyaz forma: 249,90 TL

Kasımpaşa'nın yeni sezon formaları ne kadar? Kasımpaşa 2020-2021 sezonu formaları kaç TL?

Formalara, Sportive mağazalarından ulaşılabilir.

Onur Çelik
Spor Editörü


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