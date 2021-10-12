Kasırga ne demek, TDK'ya göre Kasırga kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kasırga ne demek? Kasırga TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kasırga kelimesi. Peki kasırga ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kasırga nedir, kasırga kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KASIRGA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kasırga kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kasırga kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Rüzgâr çizelgesinde hızı 64 veya daha fazla deniz mili olan ve kuvveti 12 ile gösterilen rüzgâr

- Duyguların patlak verişi, büyük heyecan, coşku



KASIRGA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu ağaç yalnız büyük bir kasırga ile silkeleniyor.

- Bu, içimdeki şiiri, kasırgayı hemen dindirdi.

