Kasiyer Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Kasiyer Mesleki Yeterlilik Belgesi Amacı ve Gerekçesi

Kasiyer (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği (AMPD) ile Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından hazırlanmıştır. Kasiyer (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Ticaret (Satış ve Pazarlama) Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Kasiyer (Seviye 3), birim yöneticisinin tam nezareti altında, iş sağlığı, güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak kalite sistemleri çerçevesinde; işi ile ilgili organizasyonu yapan, kasasını satışa/tahsilâta hazır hale getiren, satış/tahsilât ve kapanış/gün sonu işlemlerini gerçekleştiren, müşteri ilişkilerini destekleyen ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir

Standart kodu : 14UMS0458-3

Standart adı : Kasiyer

Kasiyer Seviyesi : Seviye 3

Revizyon Sayısı : 0

İlgili Olduğu Sektör : Ticaret

Hazırlayan Kuruluşlar : Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği,Ankara Ticaret Odası

Yayınlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 05.12.2014 - - 29196

Kasiyer Çalışma Ortamı ve Koşulları

Üretim yapan ve/veya hizmet sunan tüm işletmelerde çalışabilir. Çalışma ortamı, genellikle bu işletmelerin kasa bölgesidir. İş süreçlerinde bu meslek elemanı genel olarak oturarak çalışmakla birlikte ayakta çalışmasını gerektiren durumlar da olabilmektedir. Büro ortamında çoğunlukla oturarak çalışmadan kaynaklanan kas ve eklem sorunları, bel ve boyun fıtığı sorunlarıyla karşılaşabilir. Çalışma ortamlarında fiziksel ve kimyasal risk unsurlarından etkilenme olasılıkları söz konusudur. Kasiyerin (Seviye 3) insanlara fiziki yakınlık ve para ile temasa dayalı olası sağlık riskleri bulunmaktadır. Çalışma ortamında kasasında sürekli para bulundurduğu için hırsızlık, gasp gibi risklere/durumlara maruz kalabilir.

Kasiyer Mesleğine İlişkin Diğer Gereklilikler

Mesleğe ilişkin diğer gereklilik bulunmamaktadır

Kasiyer Mesleğin Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipmanlar

1. Ayıraç/separatör 2. Barkod okuyucu 3. Çöp kovası 4. Dijital terazi 5. Ergonomik sandalye 6. Kasa bariyeri (ve separatörleri) 7. Kasa cihazı 8. Kasa para çekmecesi 9. Kutu 10. Matbuu evrak (fatura, gider pusulası, irsaliye vb.) 11. Ofis malzemeleri (kâğıt, kasa ve POS rulosu, kasa şeridi, hesap makinesi, makas, kalem, zımba, ataç, not defteri vb.) 12. Optik okuyucu/el tarayıcısı 13. Paketleme gereçleri 14. Para test cihazı (mor ışık vb.) 15. POS cihazı 16. Poşet 17. Sadakat kart 18. Telefon 19. Temizlik malzemesi 20. Ürün alarmı 21. Ürün alarmı sökücüleri

Kasiyer mesleğinde gerekli Bilgi ve Beceriler

1. Acil durum bilgisi

2. Araç, gereç ve ekipman bilgisi

3. Atıkların doğru ayrılması ve geri dönüşüm bilgisi

4. Bilgisayar ve bilgi teknolojileri okuryazarlığı becerisi

5. Çalışma ortamındaki tehlike işaretleri bilgisi

6. Çalıştığı sektör ve müşterinin satın alımı ile ilgili genel mevzuat ve normlara dair temel bilgi

7. Çalıştığı sektörde çevre koruma yöntemleri bilgisi

8. Çalıştığı sektörde hizmet/üretim süreçlerine dair temel bilgi

9. Çalıştığı sektörde temel depolama ve stoklama temel bilgisi

10. Çalıştığı sektördeki hizmet/üretim ve satın alımla ile ilgili temel teknik terimler bilgisi

11. Çalıştığı sektördeki ürün ve malzemeler ile bunların standartlarına dair temel bilgi

12. Dikkat ve konsantrasyon becerisi

13. Ekip içinde çalışma bilgi ve becerisi

14. El-göz koordinasyon becerisi

15. İş sağlığı ve güvenliği bilgisi 16. İşletme hizmet/üretim süreçlerinde kalite ve yönetim sistemleri uygulamalarına ve belgelendirmelerine dair temel bilgi

17. İşletme hizmet/üretim süreçlerinde kıymetli evrak, ticari belge arşivleme uygulamalarına dair temel bilgi

18. İşletme yerleşim plan bilgisi

19. İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi

20. Kayıt tutma ve raporlama becerisi

21. Ödeme araçları ve sistemleri bilgisi

22. Problem çözme becerisi

23. Satış süreçlerinde vergi mevzuatı ve uygulamaları bilgi ve becerisi

24. Sayısal/sayılarla düşünme becerisi

25. Sözlü ve yazılı iletişim becerisi

26. Süreç izleme becerisi

27. Temel çalışma mevzuatı bilgisi

28. Temel iş planlama bilgisi

29. Temel satış bilgi ve becerisi

30. Tüketici hakları bilgisi

31. Ürünlerin satışa uygunluğuna dair temel bilgi

32. Zamanı iyi kullanma becerisi

Kasiyer Mesleğinde Gerekli Tutum ve Davranışlar

1. Bilgi, tecrübe ve yetkisi dâhilinde karar vermek

2. Çalışma ortamında iş disiplinine sahip olmak

3. Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

4. Çalışmalarında planlı, organize ve düzenli olmak

5. Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

6. Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek

7. Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

8. Görev tanımını, görevi ile ilgili talimatları ve sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

9. Güvenli çalışma şartlarına uymak

10. İşyeri çalışma prensiplerine uymak

11. İşyerinde ilgili kişilere, zamanında ve doğru bilgi aktarmak

12. İşyerine ait araç, gereç ve malzemelerin kullanımına özen göstermek 13. Kaynakların verimli kullanılmasına özen göstermek

14. Kişisel bakımına özen göstermek

15. Kurum kültürüne ve meslek etiğine uygun hareket etmek

16. Mesleğine ilişkin konularda paylaşımcı olmak

17. Mesleğine ilişkin yeniliklere ve yeni fikirlere açık olmak

18. Satış süreçlerinin yürütülmesinde hızlı ve pratik davranmak

19. Satış süreçlerinin yürütülmesinde uyarı ve eleştirilere açık olmak 20. Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp ilgilileri bilgilendirmek 21. Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

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