Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde: Moralimiz yüksek ve zafer yaklaşıyor

Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, ''Moralimiz yüksek ve Zafer yaklaşıyor. Kalplerinizi iyileştirecek sürprizler göreceksiniz" dedi.

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Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde: Moralimiz yüksek ve zafer yaklaşıyor

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in Filistinlilere bitmek bilmeyen saldırılarını gerekçe göstererek İsrail'e yönelik kapsamlı bir saldırı düzenlemiş, çok sayıda İsrail askerini etkisiz hale getirmişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından İsrail başbakanı Netenyahu Gazze'ye savaş ilan ettiklerini duyurmuş ardından çocuk, yaşlı, kadın sivil ayırt etmeden Gazze'yi havadan bombalaya başladı.

HAMAS'TAN EŞ ZAMANLI BÜYÜK OPERASYON

Yerel kaynaklar, Kassam Tugayları'nın İsrail güçlerine karşı bir çok noktada eş zamanlı operasyon başlattığını bildirdi. Çok sayıda zırhlı aracın imha edildiği aktarıldı. Onlarca İsrail askerinin öldüğü bildiriliyor.

Gazze'deki Al-Mayadeen muhabiri İsrail ordusu ile sahil bölgesindeki bazı İsrail güçleriyle iletişimin tamamen kesildiğini aktardı.

KASSAM SÖZCÜSÜ EBU UBEYDE: MORALİMİZ YÜKSEK, ZAFER YAKINDIR

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, ''Moralimiz yüksek ve zafer yaklaşıyor. Kalplerinizi iyileştirecek sürprizler göreceksiniz, sizden tek isteğimiz dua etmenizdir. Allah'a kavuşacağını zannedenler, küçük bir grup büyük bir topluluğu mağlup etti diyecekler.'' açıklamasını yaptı.

'FİLİSTİN DIŞINDA DA HAZIRLIK YAPTIK'

Kudüs Tugayları Sözcüsü Ebu Hamza da, Filistin dışında hazırlık yaptıklarını belirtti.

Ebu Hamza yaptığı açıklamada, ''Savaş artık sadece Gazze ile sınırlı değil. Filistin dışında da hazırlık yaptık." ifadelerini kullandı.

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