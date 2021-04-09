Kastamonu'da 2 ilçede koronavirüs alarmı: Köyler karantinaya alındı, eğitime ara verildi

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan koronavirüs risk haritasında çok yüksek riskteki iller arasında yer alan Kastamonu'da 2 köy ve 1 okul karantinaya alındı.

Taşköprü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu aldıkları karar ile Bekdemirekşi ve Alipaşa köylerini 10 gün süreyle kapattı. Güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgede kurala uymayan vatandaşlara yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Doğanyurt ilçesinde de Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri için yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim yapılması kararlaştırıldı. Buna göre 16 Nisan'a kadar öğrenciler uzaktan eğitim şeklinde derslerini görecek. Ayrıca okulun pansiyonu da bu süre zarfında kapalı olacak.