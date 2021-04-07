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  3. Kastamonu'da 3 okulda yüz yüze eğitime koronavirüs engeli

Kastamonu'da 3 okulda yüz yüze eğitime koronavirüs engeli

Bazı öğrencilerin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Kastamonu'nun Cide ilçesinde üç okulda yüz yüze eğitime 10 gün süreyle ara verildi.

Kastamonu'da 3 okulda yüz yüze eğitime koronavirüs engeli

Cide'de Toplum Sağlığı Merkezi tarafından öğrencilerden alınan PCR testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, öğrencilerin testinin pozitif çıkması üzerine vakaların önüne geçebilmek için yeni karar aldı. Şehit Necmi Yıldırım Ortaokulunun 5., 6. ve 7. sınıflarında, Cumhuriyet İlkokulunun 4/C sınıfında ve Şehit Onur Ensar Ayanoğlu İmam Hatip Lisesi bünyesindeki İmam Hatip Ortaokulu 5., 6. ve 7. sınıflarında yüz yüze eğitime 10 gün süreyle ara verilerek, belirtilen bu sınıflarda uzaktan eğitime devam edilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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