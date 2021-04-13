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Kastamonu'da kablo hırsızı 4 kişi tutuklandı

Kastamonu'da 400 metre bakır kablo hırsızlığı yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 4 kişi tutuklanırken, jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi daha kar üzerindeki ayak izlerini takip ederek yakaladı.

Kastamonu'da kablo hırsızı 4 kişi tutuklandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına Elmayakası köyü mevkisinde telefon hatlarının kesilerek kabloların çalındığı ihbarı yapıldı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede, kabloların çalındığı alana 500 metre mesafede kamyonetin içinde bir kişinin bulunduğunu tespit etti. Çevrede yapılan aramada Türk Telekom'a ait 400 metre bakır kablo rulo halinde bulundu ve bir şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, olay yerinden ormanlık bölge içine doğru yaklaşık 3 kilometre alanda kar üzerindeki ayak izlerini takip ederek 3 şüpheliyi daha yakaladı.

Tokat'tan geldikleri belirlenen zanlılar A.B, O.N, S.D, ve H.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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