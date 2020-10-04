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Kastamonu'da kaza: 2 ölü

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araçta bulunan 20 yaşındaki Hakan Toykar ve 22 yaşındaki Batuhan Karayel hayatını kaybetti.

Kastamonu'da kaza: 2 ölü

Kastamonu'da, aydınlatma direğine çarpan otomobildeki sürücü Hakan Toykar (20), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede, arkadaşı Batuhan Karayel (22) ise kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 05.00 sıralarında, Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Hakan Toykar yönetimindeki 37 BK 869 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü Toykar, ağır yaralanırken, yanındaki arkadaşı Batuhan Karayel ise hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toykar, sağlık görevlilerince ilk müdahale sonrası ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hakan Toykar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 2 arkadaşın cansız bedenleri, aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'da kaza: 2 ölüKastamonu'da kaza: 2 ölü

Berna Akkaya
Editör


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