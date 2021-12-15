Kastamonu'da korkunç olay! Ümit Bektaş isimli kişi cansız bedeni iskelete dönmüş şekilde ölü bulundu

Manşet Haberleri

Kahin Baba Vanga 2022 kehanetlerini de sıralamış! Koronavirüsü dahi bilen Vanga'nın kehanetleri bir bir çıkıyor! Sırada ne var?

Son dakika | AK Partili Numan Kurtulmuş'tan ekonomik OHAL açıklaması: Saçma sapan bir iddia, böyle bir şey düşünülemez

Bayilerdeki araçları toplayarak stokçuluk yapıyorlardı! Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! 51 kişi için gözaltı kararı

Teröristlere göz açtırmayan SİHA'lar, HDP'li Dilan Dirayet Taşdemir'i rahatsız etti

Son dakika | Bakan Koca, haftalık vaka haritasını paylaştı! Vakaların en çok arttığı iller belli oldu