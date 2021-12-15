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  3. Kastamonu'da korkunç olay! Ümit Bektaş isimli kişi cansız bedeni iskelete dönmüş şekilde ölü bulundu

Kastamonu'da korkunç olay! Ümit Bektaş isimli kişi cansız bedeni iskelete dönmüş şekilde ölü bulundu

Kastamonu'da yalnız yaşayan ve kendisinden uzun süredir haber alınamayan Ümit Bektaş'ın evinde cansız bedeni bulundu. Bektaş'ın 4 ay önce öldüğü ifade edilirken cansız bedeninin iskelete döndüğü ifade edildi.

Kastamonu'da korkunç olay! Ümit Bektaş isimli kişi cansız bedeni iskelete dönmüş şekilde ölü bulundu

Alınan bilgilere göre olay Merkez ilçesinde Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki 2 katlı evde meydana geldi. Yalnız yaşayan ve kendisinden haber alınmayan Ümit Bektaş'in yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

CESEDİ İSKELETE DÖNMÜŞ

Bunun üzerine Bektaş'ın yaşadığı eve giren polisler, Ümit Bektaş'ın iskelete dönüşmüş olan cesedi ile karşılaştı.

Kastamonu'da korkunç olay! Ümit Bektaş isimli kişi cansız bedeni iskelete dönmüş şekilde ölü bulundu

4 AY ÖNCE ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Bektaş'ın yaklaşık 4 ay önce öldüğü tahmine edilirken olay yerine gelen savcı incelemelerde bulundu. 

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILACAK

Bektaş'ın cansız bedeni ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için  Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kastamonu'da korkunç olay! Ümit Bektaş isimli kişi cansız bedeni iskelete dönmüş şekilde ölü bulundu

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