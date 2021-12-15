Kastamonu'da korkunç olay! Ümit Bektaş isimli kişi cansız bedeni iskelete dönmüş şekilde ölü bulundu
Kastamonu'da yalnız yaşayan ve kendisinden uzun süredir haber alınamayan Ümit Bektaş'ın evinde cansız bedeni bulundu. Bektaş'ın 4 ay önce öldüğü ifade edilirken cansız bedeninin iskelete döndüğü ifade edildi.
Alınan bilgilere göre olay Merkez ilçesinde Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki 2 katlı evde meydana geldi. Yalnız yaşayan ve kendisinden haber alınmayan Ümit Bektaş'in yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.
CESEDİ İSKELETE DÖNMÜŞ
Bunun üzerine Bektaş'ın yaşadığı eve giren polisler, Ümit Bektaş'ın iskelete dönüşmüş olan cesedi ile karşılaştı.
4 AY ÖNCE ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR
Bektaş'ın yaklaşık 4 ay önce öldüğü tahmine edilirken olay yerine gelen savcı incelemelerde bulundu.
ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILACAK
Bektaş'ın cansız bedeni ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.