Kastamonu'da soba zehirlenmesi: 2 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Seydiler ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde ikamet eden Tahsin Yeğenoğlu ve eşi Nuriye Yeğenoğlu'ndan yakınları bir süre haber alamadı. Bunun üzerine çiftin evine giden yakınları, kapı açılmayınca camdan içeri girerek evi kontrol etti. Çiftin cansız bedenleriyle karşılaşan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yapılan muayenede evde duman olduğu ve çiftin de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Tahsin Yeğenoğlu ile eşi Nuriye Yeğenoğlu'nun cenazeleri otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.