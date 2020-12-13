Kastamonu'da soba zehirlenmesi: 2 kişi hayatını kaybettiYarın kullanacak olanlar dikkatl! Gökçeada feribot seferleri iptal edildi!14 Aralık Pazartesi su kesintisi | Ankara, İzmir, İstanbul su kesintisi | ASKİ - İZSU - İSKİŞanlıurfa'da kavgaya müdahalede bulunan 2 polis memuru bıçaklandıAnkara Büyükşehir Belediyesi'ndeki vaka sayısı 1575’e yükseldiAK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da koronaya yakalandı!Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılmaz Erdoğan neden yok? Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'den ayrıldı mı?Türk-İş "Asgari ücret umut ettiğimiz bir rakamda olursa biz de imzalarız"Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ertaç Altuner koronavirüsten hayatını kaybettiDoğduğun Ev Kaderindir 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep ve Barış bey yakınlaşıyor!
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kastamonu'da soba zehirlenmesi: 2 kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'da soba zehirlenmesi: 2 kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'ya bağlı Seydiler ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift, yaşamını yitirdi.

Kastamonu'da soba zehirlenmesi: 2 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Seydiler ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde ikamet eden Tahsin Yeğenoğlu ve eşi Nuriye Yeğenoğlu'ndan yakınları bir süre haber alamadı. Bunun üzerine çiftin evine giden yakınları, kapı açılmayınca camdan içeri girerek evi kontrol etti. Çiftin cansız bedenleriyle karşılaşan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yapılan muayenede evde duman olduğu ve çiftin de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Tahsin Yeğenoğlu ile eşi Nuriye Yeğenoğlu'nun cenazeleri otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT