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  3. Kastamonu’da yağan kar ortaya mest eden görüntüler çıkardı

Kastamonu’da yağan kar ortaya mest eden görüntüler çıkardı

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sonrasında kartpostallık görüntüler herkesi mest etti.

Kastamonu’da yağan kar ortaya mest eden görüntüler çıkardı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında ilçe merkezi beyaza büründü. İlçede yağan kar yağışı sonrasında yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı. Belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ayrıca, kar yağışı sonrası kentte kartpostallık görüntüler oluştu. Beyaza bürünen Azdavay ilçesi, oluşturduğu görüntülerle kendisine hayran bıraktı. Fotoğrafçı Çağlar Karaset tarafından çekilen birbirinden özel görüntüler, mest etti. Beyaz gelinliğe bürünen Azdavay ilçesi, oluşturduğu kartpostallık görüntüler nedeniyle fotoğrafçıların uğrak yeri haline geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kastamonu’da yağan kar ortaya mest eden görüntüler çıkardı

Kastamonu’da yağan kar ortaya mest eden görüntüler çıkardı

Kastamonu’da yağan kar ortaya mest eden görüntüler çıkardı

Kastamonu’da yağan kar ortaya mest eden görüntüler çıkardı

Kastamonu’da yağan kar ortaya mest eden görüntüler çıkardı

Kastamonu’da yağan kar ortaya mest eden görüntüler çıkardı

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