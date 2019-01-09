Kastamonu'da yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kuzeykent Mahallesi'nde Devlet Hastanesi Kavşağında karşıya geçmek isteyen 65 yaşındaki Fatma Copa'ya, Satı Ç. yönetimindeki 37 BG 042 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Fatma Copa, ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Fatma Copa, Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Copa, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fatma Copa'nın Kastamonu Devlet Hastanesinde yatmakta olan bir yakınına ziyarete gittiği öğrenildi.

Öte yandan kazayla ilgili inceleme devam ederken, polis ekipleri kamyonet sürücüsü Satı Ç'yi ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.