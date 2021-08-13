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  3. Kastamonu'daki afet bölgesine yardım götürürken lastikleri yanarak patladı!

Kastamonu'daki afet bölgesine yardım götürürken lastikleri yanarak patladı!

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketine yardım malzemeleri ve jeneratör taşıyan tır afet bölgesine doğru ilerlerken lastikleri tutuştu. Tırın içerisinde bulunan malzemeler tır ile birlikte kullanılmaz hale geldi.

Kastamonu'daki afet bölgesine yardım götürürken lastikleri yanarak patladı!

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketine götürmek üzere jeneratör ve çeşitli yardım malzemeleri yüklü tırın lastikleri Ilgaz Dağı yakınlarındaki Kastamonu ilinin merkez ilçesine bağlı Bostan köyü civarında aşırı ısınması sebebiyle alev aldı.

Kısa süre sonra tırın kasasına da sıçrayan alevler, tırda yüklü bulunan jeneratörde patlama meydana gelmesine sebep oldu.

Kastamonu'daki afet bölgesine yardım götürürken lastikleri yanarak patladı!

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine yangın yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemlerini alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında, tır ile kasasında yüklü bulunan jeneratör ve diğer yardım malzemeleri patlamanın da gerçekleşmesiyle yanarak kullanılamaz hale geldi.

Tırın yanması ve patlama anı bir vatandaş tarafından amatör bir kamerayla kaydedildi.

Kastamonu'daki afet bölgesine yardım götürürken lastikleri yanarak patladı! Kastamonu'daki afet bölgesine yardım götürürken lastikleri yanarak patladı!

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