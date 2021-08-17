Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaymakam değişti! Okan Yenidünya gitti, Murat Atıcı geldi

11 Ağustos Çarşamba günü sağanak yağışların beraberinde getirdiği sel felaketinin en çok etkilediği il olan Kastamonu'da Bozkurt ilçesi selde büyük hasar aldı. Kastamonu'da AFAD verilerine göre 62 vatandaş hayatını kaybederken ilçedeki yaraların sarılması için Jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları da bölgedeki faaliyetlerini sürdürüyor.

DAHA TECRÜBELİ BİR İSİM GELDİ

Öte yandan 14 Ağustos 2020 tarihinde Bozkurt Kaymakamlığı görevine getirilen Kaymakam Okan Yenidünya'nın görev yeri İçişleri Bakanlığı tarafından değiştirildi. Yenidünya'nın yerine Elazığ depremi sonrası Kemaliye'de organizasyonu sağlayan Giresun'un Dereli ilçesi Kaymakamı Murat Atıcı getirildi. Yenidünya ise Dereli ilçesinin kaymakamı oldu.