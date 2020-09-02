KASTAMONU yöresel yemekleri | Karadeniz Bölgesi'nin batısında yer alan ve sahil kenti olarak bilinen Kastamonu'nun kuzeyinde Küre Dağları, güneyinde ise Ilgaz Dağları eşlik eder kente. doğusunda Sinop, batısında Bartın ve Karabük, güneyinde Çankırı ve güneydoğusunda Çorum illeri ile sınır komşusu olan Kastamonu hakkında bilinmesi gereken her şeyi sizler için derledik. Kastamonu'nun neyi meşhur? Kastamonu'da ne yenir? Gezilecek yerler nerelerdir? Kastamonu'nun nüfusu, yüz ölçümü? İşte detaylar...

KASTAMONU'NUN NEYİ MEŞHUR? KASTAMONU'DA NE YENİR?

PATATES PAÇASI

Patates haşlanıp ezilerek püre haline getirildikten sonra nişasta, yoğurt ve sarımsak ile karıştırılır, ocak ya da fırında pişirilir. İkisinin lezzeti de farklı olur.

PÜRYAN KUYU KEBABI

1.5 metre derinliğindeki, dışarı ısı vermeyen kuyuların altında yakılan ateşte pişirilen kuzular, tepsinin içerisinde köze konur ve kuyunun kapağı kapatılır. Ardından etrafı çamurla kaplanan kuyunun içinde 2 saat pişen kebap yemeye hazır olur.

CIRIK TATLISI

Kastamonu köylerinde düğün ve bayramların vazgeçilmezi oolan cırık tatlısı, hamur toplarının kızartıldıktan sonra şerbete atılmasıyla hazırlanıyor ve lokma tatlısına bir hayli benziyor.

BANDUMA

Hindi eti, yufka ve cevizden yapılan bu yemekte, hindi eti pişirildikten sonra etin suyu yufkanın hazırlanmasında kullanılıyor. Yufkanın üzerine hindi eti ve ceviz dökülüyor ve sunum için hazırlanıyor.

EKŞİLİ PİLAV

İnce bulgur ve mercimek pişirilidikten sonra tereyağında kızdırılan soğanlar üzerine dökülüyor ve kısık ateşte ağır ağır pişiriliyor.

KASTAMONU'DA GEZİLECEK YERLER

HORMA KANYONU

Pınarbaşı ilçesinde yer alan Horma Kanyonu, Küre Dağları Milli Parkı içinde. Ahşap bir yürüyüş parkuruna sahip olan kanyonda ailece rahatlıkla yürüyebilir, yaklaşık 3 km boyunca ilerleyerek Kastamonu’nun meşhur Ilıca Şelalesi’ne kadar ulaşabilir, Zara Çayının eşsiz manzarasına kendinizi bırakabilirsiniz.

SAAT KULESİ

1885'de İstanbul’da bulunduğu Sarayburnu’ndan sökülen ve Kastamonu’ya getirilen açık sarı ve yeşil kesme taşlar ile inşa edilmiş kulenin yüksekliği 12 metreyi buluyor.

İNEBOLU EVLERİ

Sahil içesi İnebolu’da yer alan evlerin dışı aşı boyası ile boyandığı için ilçede kırmızı renk oldukça dikkat çekiyor. Mavi ile beyazın da buluştuğu kentte, evler oldukça renkli ve dikkat çekici.

VALLA KANYONU

Valla Kanyonu, 800 m ve 1300 m arası yüksekliğe sahip duvarları ve 12 km uzunluğu ile Türkiye’nin en büyük kanyonu unvanına sahip. Devrekani ve Kanlıçay nehirlerinin birleşmesiyle oluşan bu doğa harikası, Küre Dağları Milli Parkı sınırları içinde yer alıyor.

POMPEİPOLİS ANTİK KENTİ

M.Ö. 64 Paflagonya’nın başkentliğini yapmış Pompeipolis Antik Kenti, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yer alıyor. Kapalı bir höyük durumunda olan bu antik kent, günümüzde Zımbıllı Tepe Höyüğü olarak bilinen noktada bulunuyor.

HAKKINDA: Kastamonu, 13.136 kilometrekare yüz ölçümü ve 380.670 nüfusa sahiptir. Geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 1,04 oranında yani 3.968 kişi azalan nüfusu, 189.247 (%49.88) erkek ve 190.158 (%50.12) kadından oluşmaktadır. Şehirde nüfus yoğunluğu kilometrekarede 29 olarak saptanmıştır.