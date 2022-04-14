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Kastar ne demek, TDK'ya göre Kastar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kastar kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kastar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kastar nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kastar kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kastar ne demek, TDK'ya göre Kastar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kastar ne demek? Kastar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kastar kelimesi. Peki kastar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kastar nedir, kastar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KASTAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kastar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kastar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Pamuk ipliğini veya bezini bol ve soğuk su ile yıkayarak ağartma işi

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