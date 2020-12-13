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  3. Kasten adam öldürme ve 5 ayrı suçtan 70 yıl cezası bulunan zanlı tutuklandı

Kasten adam öldürme ve 5 ayrı suçtan 70 yıl cezası bulunan zanlı tutuklandı

Elazığ'da cinayet ve yaralama suçlarından aranan, hakkında 70 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet zanlısı yakalanıp tutuklandı.

Kasten adam öldürme ve 5 ayrı suçtan 70 yıl cezası bulunan zanlı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kasten öldürme ve basit yaralama suçlarının da yer aldığı 5 olaydan aranan ve hakkında 70 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 27 yaşındaki M.Ç.'nin Sivrice ilçe merkezindeki ailesinin yanına geleceğini öğrendi.

Bunun üzerine ilçe jandarma komutanlığı ve JASAT tarafından operasyon planlandı. Gelebileceği yerlerin takibe alınması üzerine şüpheli timler tarafından ilçeye bağlı Bekçitepe köyünde yakalanarak gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıs, Elazığ Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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