Kastor ne demek, TDK'ya göre Kastor kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kastor ne demek? Kastor TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kastor kelimesi. Peki kastor ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kastor nedir, kastor kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Kastor kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Kastor kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

KASTOR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kastor kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kastor kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kastor kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kunduz

- Kunduz kürkü

- Bu kürkten yapılmış

