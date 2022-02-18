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Katalog ne demek, TDK'ya göre Katalog kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Katalog kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Katalog ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Katalog nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Katalog kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Katalog ne demek, TDK'ya göre Katalog kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Katalog ne demek? Katalog TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi katalog kelimesi. Peki katalog ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre katalog nedir, katalog kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KATALOG NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Katalog kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Katalog kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre katalog kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kitaplıktaki kitapları veya belli bir daldaki gereçleri, nitelikleri bakımından tanıtmak, arandıklarında bulunmalarını sağlamak amacıyla, yer numaraları belirtilerek hazırlanmış kitap, defter veya fişten oluşan bütün, fihrist
- Kitabevi, yayınevi, kurum vb. kuruluşların yayınlarını, ürettikleri malları, eşyaları tanıtan, gösteren liste veya kitap, fihrist

KATALOG KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- alfabetik katalog

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