Katalonya nerede? | Katalonya haritadaki yeri | Katalonya ülke mi? | Katalanlar kimdir?

Katalonya nerede? Katalonya'nın Tarragona bölgesinde bulunan bir sanayi tesisinde meydana gelen patlama sonrası birçok kişi internette Katalonya ile ilgili arama yapıyor. Katalonya'daki patlamaya ilişkin yetkililer bölgeden uzak durulması yönünde çağrı yaparken kimyasal alarm verildi. Peki Katalonya nerede? | Katalonya haritadaki yeri | Katalanlar kimdir? Ayrıntılar haberimizde.

KATALONYA NEREDE?

Katalonya (Katalanca: Catalunya, Oksitanca: Catalonha, İspanyolca: Cataluña), İspanya'ya bağlı İber Yarımadası’nın kuzeydoğusunda yer alan özerk bölge. Katalonya 4 ilden oluşmaktadır: Barselona, Girona, Lleida, ve Tarragona. Barselona en büyük şehir ve başkenttir, İspanya’nın 2. en nüfuslu belediyesi ve Avrupa Birliği içerisindeki en yoğun nüfuslu 17. kentsel alandır.

Katalonya günümüzde büyük ölçüde eski Katalan Prensliği’nin sahip olduğu topraklardan oluşmaktadır. Kuzey sınırlarında Fransa ve Andorra, doğusunda Akdeniz, batı ve güney sınırlarında İspanyol özerk bölgeleri bulunmaktadır.

Resmi diller Katalanca, İspanyolca ve Oksitanca’nın Aranca lehçesidir.Aranca, Aran Vadisi'nde yaklaşık 7 bin kişi tarafından konuşulur ve Oksitanca'nın bir lehçesidir. 2014 tahminlerine göre Katalonya toplam nüfusu 7.512.982'dir. Bölge nüfusu, İspanya nüfusunun %16,1'ini oluşturur.

Katalonya, İspanya’nın kuzeydoğusunda, Fransa’nya komşu özerk bir bölgedir.Katalonya, İspanya’nın kuzeydoğusunda, Fransa’nya komşu özerk bir bölgedir. İber Yarımadası'nın kuzeyinde Fransa ve Andorra ile çevrilidir. Katalonya batıda Aragon, güneybatıda Valensiya bölgesi ile sınırdır. Barselona'nın haricinde Tarragona, Lleida, Girona, Manresa, Igualada, Terrassa ve Sabadell şehirleri Katalonya'nın diğer başlıca şehirleridir. Çeşitli sahilleri ve çok sayıda plajları vardır. Sahil hattının uzunluğu 580 kilometredir.

TARRAGONA HAKKINDA

Tarragona İspanya Katalonya'da şehir. Şehrin alanı 65.6 km² nüfusu 145,000 kişidir. Tarragonès ilçesinin merkezidir. Romalılar zamanında şehrin ismi Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco 'dur.

KATALONYA'DAKİ ÖNEMLİ ŞEHİRLER

Barcelona (1.642.783)

L'Hospitalet de Llobregat (266.415)

Badalona (235.440)

Sabadell (191.057)

Terrassa (184.829)

Tarragona (132,000)

Lleida (120.000)

Santa Coloma de Gramanet (116.012)

Mataró (111.879)

Reus (102.000)

Girona (82.000)

Banyoles (19.343)

Katalonya İspanya nüfusunun %16,1'ini oluşturuyor

Resmi diller Katalanca, İspanyolca ve Oksitanca’nın Aranca lehçesidir. Aranca, Aran Vadisi'nde yaklaşık 7 bin kişi tarafından konuşulur ve Oksitanca'nın bir lehçesidir. 2014 tahminlerine göre Katalonya toplam nüfusu 7.512.982'dir.

KATALONYA HARİTADAKİ YERİ

KATALONYA İSPANYA'NIN NERESİNDE KALIYOR?

Katalonya, İspanya’nın kuzeydoğusunda, Fransa’nya komşu özerk bir bölgedir.Katalonya, İspanya’nın kuzeydoğusunda, Fransa’nya komşu özerk bir bölgedir. İber Yarımadası'nın kuzeyinde Fransa ve Andorra ile çevrilidir. Katalonya batıda Aragon, güneybatıda Valensiya bölgesi ile sınırdır. Barselona'nın haricinde Tarragona, Lleida, Girona, Manresa, Igualada, Terrassa ve Sabadell şehirleri Katalonya'nın diğer başlıca şehirleridir. Çeşitli sahilleri ve çok sayıda plajları vardır. Sahil hattının uzunluğu 580 kilometredir.

KATALANLAR KİMDİR?

Katalanlar (Katalanca: Catalans), İspanya'nın kuzeydoğusu ile Fransa'nın güneyi, Akdeniz sahil şeridine bitişik coğrafyada yaşayan Latin kökenli halk. Katalanların en yoğun nüfusu İspanya'da 6.500.000 kadardır. Fransa'da en az 100.000 kadar Katalan bulunduğu bilinmekte ayrıca Andorra'da 31.000 ve İtalya'da 20.000 kadar Katalan yaşamaktadır. İspanyol İmparatorluğu zamanında sayısı bilinmeyen Katalan Kuzey ve Güney Amerika'ya göç etmiştir. Önemli gruplar Amerika Birleşik Devletlerinin doğusunda ve Küba'da bulunmaktadır.

Katalonya isminin kökeni tam olarak saptanamamakla birlikte, bir teoriye göre Latince “Gothia Launia” (Gotların Ülkesi) ifadesinden gelmektedir. Bir başka teoriye göre ise “Goth-Alania” (Gotların ve Alanların ülkesi) ifadesinden türemiştir.

Roma İmparatorluğu’nun çöküşünden sorna Vizigotların krallık kurduğu İber Yarımadası, İslam’ın yükselişi ile 8. Yüzyılda Müslümanların Endülüs iline evsahipliği yaptı. Bu dönemde Fransız (Frenk) krallığı, Katalonya ve çevresindeki bölgeyi Müslümanlara karşı bir tampon bölge olarak gördü. Barselona kontları bu yüzden uzun süre Frenk imparatorlarına bağlı kaldı.

Katalonya 12. yüzyılda bir saray evliliği yoluyla, İber Yarımadası’ndaki bir diğer güç olan Aragon Krallığı ile birleşti. 15. yüzyılda ise bu ittifak bir başka saray evliliği ile bu kez yarımadanın büyük gücü Kastilya ile birleşti ve birleşik İspanya’nın yolu açıldı.

Katalonya günümüzde büyük ölçüde eski Katalan kontluğunun sahip olduğu topraklardan oluşmaktadır. Kuzey sınırlarında Fransa ve Andorra, doğusunda Akdeniz, batı ve güney sınırlarında İspanyol özerk bölgeleri bulunmaktadır. Resmi diller Katalanca, İspanyolca ve Oksitanca’nın Aranca lehçesidir.