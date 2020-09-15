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Katar: İsrail ile normalleşme görüşmelerine katılmayacağız

Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı Lulva el-Hater, yaptığı açıklamada, Bahveryn ve BAE ile İsraşl arasındaki ilişkilerrin normalleştirilmesi adına yapılacak anlaşma görüşmelerine ülkesinin katılamayacağını belirtti.

Katar: İsrail ile normalleşme görüşmelerine katılmayacağız

Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı Lulva el-Hater, Bahreyn, BAE ve İsrail arasındaki ilişkileri normalleştirme anlaşmasın çerçevesindeki görüşmelere katılmayacağını açıkladı. Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD'nin gözetiminde İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulması anlaşmaya varılan normalleşme adımına Katar'dan tepki geldi. Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı Lulva el-Hater, Katar'ın, Filistinlilerle ihtilaf çözülene kadar İsrail ile diplomatik ilişkiler kurarak normalleşme görüşmelerine katılmayacağını söyledi.

Katar: İsrail ile normalleşme görüşmelerine katılmayacağız

"ÇATIŞMANIN ÖZÜ NORMALLEŞME DEĞİL"

Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı Lulva el-Hater konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Normalleşmenin bu çatışmanın özü olduğunu düşünmüyoruz ve bu nedenle çözüm olamaz. Bu çatışmanın özü, "ülkesi olmadan, işgal altında yaşayan bir halk olarak Filistinlilerin içinde yaşadığı zor şartlarla ilgilidir" ifadelerini kullandı. Ayrıca el-Hater, bölgedeki devletler tarafından ülkesine yönelik üç yıllık boykotu sona erdirme yönünde yakında ilerleme kaydedilebileceğini de belirtti.

Berna Akkaya
Editör


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