Katar ne demek, TDK'ya göre Katar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Katar ne demek? Katar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi katar kelimesi. Peki katar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre katar nedir, katar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Katar kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Katar kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

KATAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Katar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Katar kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre katar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tren

- Taşıt dizisi

- Bir arada giden veya uçan hayvan dizisi



KATAR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kendisini getiren metro katarı yoluna devam edip karanlık tünelde kaybolmuştu.

- Otomobil katarı. Yük katarı.



KATAR KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- sürat katarı, turna katarı, yük katarı

