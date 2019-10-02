Katarakt Cerrahisi Ve Akıllı Mercek (Trifokal)

Son yıllarda göz içi mercek teknolojisindeki hızlı gelişme ile beraber katarakt cerrahisi sonrası hastalara gözlüksüz bir yaşam sunulmaktadır. Hatta 45 yaş üstü uzak ve yakın gözlük takan hastalarda Akıllı Mercek (trifokal) ile ömür boyu gözlükten kurtulmak mümkün hale gelmiştir. Bu nedenle de halk arasında son yıllarda en çok merak edilen ve tartışılan konu olmuştur..

Göz merceğimiz gençken odaklama gücünü değiştirerek hem yakına hem de uzağa odaklama yapabilme becerisine sahiptir. Ancak 45 yaştan itibaren odaklama kapasitesi azalır ve yakın görme ve okuma zorluğu başlar. İnsanlar yakını okuyabilmek için yakın gözlüğü takmak zorunda kalırlar. Yaş ilerledikçe saydamlığını kaybeder ve katarakt oluşur. Artık hem yakın hem uzak görme bozulmuştur. Katarakt ilerledikçe uzak görmesi bozulan hastalar bir dönem yakını gözlüksüz görseler de bu geçici bir durumdur ve kataraktın ilerlediğini gösterir.

Kataraktın tedavisi cerrahi olarak bulanıklaşan göz merceğinin ameliyatla alınması ve yerine suni mercek takılmasıdır. Göz içi merceklerinin çeşitleri vardır; Tek odaklı olanlar: Uzakta gözlüksüz görmeyi sağlarken yakını görmek için gözlük takılması gerekildir. Son yıllarda akıllı mercek olarak adlandırılan orginalinde üç odaklı (Trifokal) dediğimiz lensler ise, uzak ,yakın ve orta mesafeyi sorunsuz bir şekilde göstermektedir.





Kataraktı olan ve FAKO (Halk arasında LASER denilen) yöntemi ile hastanın kendi orginal merceği alınıp yerine AKILLI mercek takılmaktadır.

Bir diğer uygulamada, gözlük kullanmak istemeyen 45 yaş üstü hastalarda göz çizme denen işlemin uygun olmaması nedeni ile, katarakt henüz gelişmemiş olmasına rağmen erken katarakt ameliyatı yapılarak, akıllı üç odaklı göz içi lens yerleştirilmesi ile gözlüksüz hayatın sağlanmasıdır.

Katarakt ameliyatında akıllı (trifokal lens) uygulaması gittikçe yaygınlaşmaktadır. Ne yazık ki, ne ülkemizde ne de diğer ülkelerde akıllı lensler devletler ve SGK gibi kurumlar tarafından karşılamamaktadır.