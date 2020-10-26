Katar'da kadın yolcuların zorla çıplak muayeneden geçirilmesine Avustralya'dan tepki: Fena halde rahatsız edici

Katar'dan Avustralya'nın Sidney kentine giden uçaktaki kadın yolcular, Doha havalimanının tuvaletinde yeni doğmuş bir bebeğin bulunması nedeniyle rızaları olmadan zorla jinekolojik muayeneden geçirildi. Tek tek ambulanslara alınan 13 kadın burada doktorlar tarafından yeni doğum yapmış olup olmadıkları kontrol edildi.

''GÖRÜLMEMİŞ BİR ŞEY''

Avustralya hükümeti rezalet olayın ardından kadınların maruz kaldığı muameleye ilişkin sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Marise Payne, Olayı hem Doha hem de Avustralya'daki Katarlı yetkililerle görüştüklerini ve endişelerini ilettiklerini belirtti. Karşı tarafın raporunu beklediklerini söyleyen Payne, ''Konuyla ilgili görüşlerimizin son derece farkında olduklarından emin olmak istiyorum" dedi.

Avustralya Federal Polisi'ne ihbarda bulunduklarını ve olaydan etkilenenlerden bilgi alma sürecinin devam ettiğini aktaran Payne, Avustralya'nın olayı ciddiye aldığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bu fena halde, fena halde rahatsız edici, saldırgan, endişe verici bir olaylar dizisi. Hayatımda daha önce hiç duymadığım bir şey."

"Havaalanında olan bitenlerle ilgili raporu görmek istiyorum. Katarlı yetkililerin rapor göndermek niyetinde olduğu kanaatindeyim, raporu görmemizin ardından sonraki adımları belirleyeceğiz."

Almanya'dan Avustralya'ya dönmek için 42 kişilik uçuşta bulunan avukat Wolfgang Babeck, yolcuların çoğunun Avrupa'dan olduğunu, zorla uçaktan indirilen kadınların geri döndüklerinde sinirli ve kızgın olduklarını, içlerinden birinin ağladığını anlattı.

EŞLERİNİN VE ÇOCUKLARININ YANINDAN ZORLA ALINDILAR

Babeck, zorla muayene edilen kadınlardan biri iki çocuğuyla seyahat eden bir anne olduğunu, diğerlerinin bazısının yanında partnerlerinin olduğunu, bazısının da yalnız seyahat ettiğini aktardı. Uçaktaki mürettebatın ise neler olup bittiğinden habersiz olduğunu kaydetti.

KENDİLERİNİ BÖYLE SAVUNDULAR

Bebeğin sağlıklı ve güvende olduğunu ama kime ait olduğunun belirlenemediğini duyuran Doha'daki Hamad Uluslararası Havaalanı, kadınlara yaptıkları muameleyi, tıp ekibinin annenin sağlığıyla ilgili endişe bildirmesi ve havaalanından çıkmadan bulunması gerektiğini söylemesiyle gerekçelendirdi.