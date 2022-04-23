Katgüt ne demek, TDK'ya göre Katgüt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Katgüt ne demek? Katgüt TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi katgüt kelimesi. Peki katgüt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre katgüt nedir, katgüt kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KATGÜT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Katgüt kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Katgüt kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre katgüt kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ameliyatlarda yaraları dikmek için kullanılan, kedi bağırsağından yapılmış iplik

