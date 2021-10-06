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Katife isminin anlamı nedir, Katife ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Katife isminin anlamı; Kadife demektir. Bu içeriğimizde Katife isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Katife isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Katife isminin anlamı nedir, Katife ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Katife isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Katife ismi ne demek, Katife ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Katife isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Katife İsminin anlamı nedir? TDK Katife anlamı:

TDK'de Katife isminin anlamı bulunmamaktadır.

Katife İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Katife ismi yer almamaktadır.

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Katife isminin kökeni:

Katife ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Katife ismini kullanan 169 kişi bulunmaktadır.

Katife isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Katife isminin rengi:

Altuni

Katife ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

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Katife isminin Harf Analizi Nedir ?

Katife ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

K : Kariyerli

A : Öncü, lider, mantıklı

T : Hayalperest, tembel,

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

F : Patron, ön planda

E : İletişim, duygusal karışık

Katife isminin Numerolojisi Kaçtır?

Katife ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 14

A: 1

T: 24

İ: 12

F: 7

E: 6

= 64 Katife İsminin Numeroloji Toplamı 64’dir.

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Katife isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Katife ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Katife isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 2A: 1T: 2İ: 9F: 6E: 5 = 25

2 5 = 7 Kader sayısıdır

Katife isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve  insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

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