Katil yeğenler, amcalarının ailesini tehdide devam ediyorlar

12 Eylül Pazar günü saat 16.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi'nde Yunus T. ve amcası karşı karşıya geldiler. Amca yeğen arasında borç kavgası başladı. Tartışma sonra birbirlerine ateş ettiler. İki şahıs da olayda yaralandı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine gelirken yaralı Necdet Taşkın götürüldüğü Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaralı yeğen Yunus T.’nin tedavisi sürüyor. Polis ekipleri kaçak durumda olan M.T, Y.T ve Y.T kardeşleri bulma çalışmalarına devam ediyorlar.

EŞİMİ ÖLDÜRSÜNLER DİYE Mİ BÜYÜTTÜM?

Hayatını kaybeden Necdet Taşkın’ın eşi Mehriye Taşkın, yeğenlerinin sürekli kendisini ve oğlunu tehdit ettiklerini söyledi. Yeğenleri kendisinin büyüttüğünü söyleyen Taşkın, eşimi öldürsünler diye miydi diye ekliyor. Kısa zaman içerisinde yakalanmalarını istediğini belirtiyor.

SUÇLU ANNELERİ

Babasının iş birliği içerisinde öldürüldüğünü söyleyen Mücahit Sami Taşkın kendilerinin ve diğer amcalarının da tehdit edildiğini söylüyor. Azmettirici kişinin suçluların annesi olduğunu söyleyen Taşkın, amcasının ölümünü kabul etmediklerini bu yüzden diğer kardeşleri öldürmeye teşebbüs ettiklerini söyledi.