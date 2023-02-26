Katlego Maphathe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Katlego Maphathe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Katlego Maphathe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Katlego Maphathe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Katlego Maphathe 23 Nisan 1993 tarihinde Botshabelo, Free State şehrinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Katlego Jackson Maphathe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Katlego Maphathe Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Katlego Maphathe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Richards Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Richards Bay FC takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Katlego Maphathe'nin Richards Bay FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Katlego Maphathe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Katlego Maphathe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Katlego Maphathe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Katlego Maphathe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Roses United

1 Temmuz 2014 yılında Warriors

1 Temmuz 2016 yılında T. Royal Zulu

Katlego Maphathe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Katlego Maphathe şuan Richards Bay FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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