Katma Bütçe ne demek, TDK'ya göre Katma Bütçe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Katma bütçe ne demek? Katma bütçe TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi katma bütçe kelimesi. Peki katma bütçe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre katma bütçe nedir, katma bütçe kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KATMA BÜTÇE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Katma bütçe kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre katma bütçe kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Özel gelirleri olan ve genel bütçe dışında kalan bütçe, mülhak bütçe



KATMA BÜTÇE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Devlet Demir Yolları katma bütçe ile yönetilir.

