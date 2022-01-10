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Katoliklik ne demek, TDK'ya göre Katoliklik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Katoliklik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Katoliklik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Katoliklik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Katoliklik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Katoliklik ne demek, TDK'ya göre Katoliklik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Katoliklik ne demek? Katoliklik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Katoliklik kelimesi. Peki Katoliklik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Katoliklik nedir, Katoliklik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KATOLİKLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Katoliklik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Katoliklik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hz. İsa'nın Aziz Petrus'a aktardığı yetkilerin mirasçısı olan papayı dinî başkan olarak tanıyan Hristiyan mezhebi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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