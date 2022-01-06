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Katy Perry, sahneyi tuvalete çevirdi! Dev klozet ve tuvalet kağıtları dikkat çekerken 'kaka' dans etti!

35 yaşındaki şarkıcı Katty Perry, Resorts World Las Vegas'ta gerçekleşen konserlerde tuvalet temalı sahne dekoru ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Geçtiğimiz yıl anne olan 35 yaşındaki şarkıcı Katty Perry, Resorts World Las Vegas'ta gerçekleşen konserlerde, performansıyla olduğu kadar kostümleriyle de öne çıktı. 

Tuvalet temalı sahne dekoru ve mantar şapkalı 60'lar esintili elbisesiyle tam not aldı.

Katy Perry, sahneyi tuvalete çevirdi! Dev klozet ve tuvalet kağıtları dikkat çekerken 'kaka' dans etti!

"Play” adını verdiği konser turunun ilkini geçtiğimiz hafta veren Perry, sahnede “California Gurls” şarkısını söylerken kullanılan dekorlar, sosyal medyada esprisi konusu odu.

Tuvalet kağıdı, klozet ve dans eden kaka görenleri kahkahaya boğdu...

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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