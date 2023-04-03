Kauan Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kauan Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kauan Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kauan Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kauan Santos 17 Haziran 2004 tarihinde Brasília şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Kauan Santos Silva şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kauan Santos Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kauan Santos, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SE Palmeiras São Paulo U20 futbol takımında oynamaktadır. SE Palmeiras São Paulo U20 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kauan Santos'nin SE Palmeiras São Paulo U20 ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.
Kauan Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kauan Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Palmeiras U20
Kauan Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kauan Santos şuan SE Palmeiras São Paulo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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